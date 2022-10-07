Коля Серга отметил, что рф использует культуру для того, чтобы уничтожить человеческие ценности своего народа

Певец и ведущий "Орла и Решки" Коля Серга, защищающий Украину от российского нашествия, высказался о юмористических шоу на россии. В частности, в интервью для "GLOSTER FM" артист рассказал, какое российское шоу о юморе стало инструментом для пропаганды президента рф владимира путина. Кроме того, он раскрыл, как из россиян удалось сделать рабов.



В частности, музыкант отметил, что российский "Comedy Club" - это шоу, которое передает многие месседжи под оберткой юмора и является "незаметным, но важным" инструменте путинской пропаганды.

"Через Comedy Club очень много было внедрений ксенофобии, малых народов, обесценивание – очень много месседжей. Comedy Club Production принадлежит Газпром медиа-холдингу, который является частью Газпрома, а Газпром принадлежит путину. Comedy Club был выкуплен и внедрен, потому что это мощный инструмент", - объянил подробнее Коля Серга.

Коля Серга добавил, что русские культурные ценности не просто воспитывают рабов в их людях, вероятно, этих ценностей вообще нет.

"Россия использует культуру, чтобы уничтожить человеческие ценности своего народа. Когда у нас нет ценностей и духовности, у нас, во-первых, нет своего мнения, а во-вторых, нет влечения к лучшей жизни. "Понимаем, что мы дерьмо и не заслуживаем что-то лучшее. Поэтому нам нужен только туалет на улице". Они используют это, чтобы обесценить, сделать рабов. Им это удалось", – высказался Коля Серга.

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