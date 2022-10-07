Суддя "Україна має талант" Євген Кот показав, як відбувалися зйомки нового танцювального шоу "Танці.World of Dance", поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Кот - відомий український танцюрист та суддя "Україна має талант". А нещодавно зірку покликали стати суддею проекту "Танці.World of Dance", а його дружина Наталія стала ведучою проекту. Євген вирішив показати залаштування проекту, поділившись кадрами у своєму блозі Інстаграм.

"Так тепло та романтично було на зйомках "Танці.World of Dance".

Я постійно підтримував Наталя у її першому досвіді ведучої!

Ви зможете побачити її в цій ролі цієї осені.

А після перемоги зніматимемо нові проекти, де зможемо побачитися і ми з вами!

Слава Україні!", - написав Євген.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Котики", "Кохання до неба", "Прекрасна пара", "Я не можу насолодитися Вами! Ви неймовірні", "Прекрасна пора! Чекаю нового проекту і наших талановитих людей", "Вітаю,жду з нетерпінням дебюту, мої кошенята" .

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