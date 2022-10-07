Як пише Politeka.net , Євген Кот - відомий український танцюрист та суддя "Україна має талант". А нещодавно зірку покликали стати суддею проекту "Танці.World of Dance", а його дружина Наталія стала ведучою проекту. Євген вирішив показати залаштування проекту, поділившись кадрами у своєму блозі Інстаграм.
"Так тепло та романтично було на зйомках "Танці.World of Dance".
Я постійно підтримував Наталя у її першому досвіді ведучої!
Ви зможете побачити її в цій ролі цієї осені.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Настав час звалювати": Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя подарунок із натяком
Група військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогу
22-річну Таїсію Татарин провели в останню путь, фото: "Це велика біда для всіх"
"Уві сні": обірвалося життя легендарної співачки, яка в 16 народила, а в 34 стала бабусею
А після перемоги зніматимемо нові проекти, де зможемо побачитися і ми з вами!
Слава Україні!", - написав Євген.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Котики", "Кохання до неба", "Прекрасна пара", "Я не можу насолодитися Вами! Ви неймовірні", "Прекрасна пора! Чекаю нового проекту і наших талановитих людей", "Вітаю,жду з нетерпінням дебюту, мої кошенята" .
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Євген Кіт влаштував ніжності з дружиною, кадри сімейної ідилії
А ще Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Євген Кот влаштував ефектну фотозйомку із дружиною
Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кіт випробував м'язи на міцність у спортзалі