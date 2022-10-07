Актриса Ганна Саліванчк, яка одружена з продюсером студії "Квартал 95" Олександром Божковим, розповіла про тренування.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95", висловлюється в Інстаграм про своє життя досить часто. Артистка не забуває про корисні рецепти та розповіді про будні, показуючи різні кадри.

На цей раз Ганна розповіла, як незважаючи на труднощі, повертає свої тренування. Саліванчук планує скинути близько п'яти кілограмів, тому намагається не порушувати свої заняття, хоч часто плани заважають їй зосередитись.

«Не важливо, наскільки повільно ти просуваєшся. Головне – не зупиняйся. І я не здамся! У житті мало що можна зробити, якщо ти працюєш тільки в ті дні, коли тобі добре», - сказала Ганна.

Раніше Ганна вирішила поболіти із фанатами.

"Запитайте мене щось", - написала Саліванчук, запрошуючи фанів до розмови.

"Яка у вас зараз вага. Дуже добре виглядаєте", - написав фанат.

"63 кг, хочу хоча б 59, дякую", - відповіла Ганна.

"Після страшного зґвалтування у кіно я відмовляюся від таких ролей", - написала зірка, згадуючи, як страшно їй було зніматися у сценах із насильством.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розтягнулася в нескромній позі та показала свої вміння.

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