Актриса Анна Саливанчк, которая замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым, рассказала о тренировках.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95", высказывается в Инстаграм о своей жизни довольно часто. Артистка не забывает о полезных рецептах и рассказах о буднях, показвая различные кадры.

В этот раз Анна рассказала, как несмотря на трудности, возвращает свои тренировки. Саливанчук планирует сбросить около пяти килограмм, поэтому старается не нарушать свои занятия, хоть часто планы мешают ей сосредоточиться.

«Не важно, насколько медленно ты продвигаешься. Главное – не останавливайся. И я не сдамся! В жизни мало что можно сделать, если ты работаешь только в те дни, когда тебе хорошо» - высказалась Анна.

Ранее Анна решила поболать с фанатами.

"Спросите меня что-то", - написала Саливанчук, приглашая фанов к разговору.

"Какой у вас сейчас вес. Очень хорошо выглядите", - написал фанат.

"63 кг, хочу хотя бы 59, спасибо", - ответила Анна.

"После страшного изнасилования в кино я отказываюсь от таких ролей", - написала звезда, вспоминая, как страшно ей было сниматься в сценах с насилием.

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