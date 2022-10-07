Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла, що її дратує після парочки келихів вина.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка. Зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменці вдалося перемогти на проекті, але одразу після зйомок пара розбіглася. Натомість Даша стала досить успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається не розчаровувати своїх фанів в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Ульянова поділилася кадрами, де мала червоні щоки.

"Келих вина - червоні щоки. Як я це не люблю", - написала зірка.

"Ну гаразд, 2 келихи", - зізналася на другому сторіс Ульянова.

А до цього Даша розкривалася про можливість народити дитину, відповідаючи на запитання фаната.

"Мене взагалі дивують такі питання, але я сама сказала "про відверте". Тому якщо відверто - як Бог дасть, але хотілося б трохи пізніше", - написала Даша.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" зізналася, як не може рухатися через хворобу

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" зізналася про хворобу, яку раніше ховала

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова похвалилася зачіскою після салону