Гимнастка Даша Ульянова из шоу "Холостяк" похвасталась прической после салона, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины по гимнастике. А несколько лет назад гимнастка пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и победила на проекте. Но паре не удалось построить отношения после завершения съемок. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев и звезда постоянно пытается радовать украинцев новым контентом.

А в этот раз Ульянова решила показать свою прическу после походу к мастеру. Звезда сидела в кресле, демонстрируя роскошные волосы.

"Ну все)))", - написала Ульянова в сторис.

А до этого знаменитость обратилась к украинцам за помощью.

"Так, что-то я давненько не прокачивала свое тело танцами) кто-то посоветует школу/хореографа на индивидуальные занятия? Хилс не предлагать", - написала Ульянова в своем обращении к украинцам.

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