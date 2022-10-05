Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины по гимнастике. А несколько лет назад гимнастка пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и победила на проекте. Но паре не удалось построить отношения после завершения съемок. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев и звезда постоянно пытается радовать украинцев новым контентом.
А в этот раз Ульянова решила показать свою прическу после походу к мастеру. Звезда сидела в кресле, демонстрируя роскошные волосы.
"Ну все)))", - написала Ульянова в сторис.
А до этого знаменитость обратилась к украинцам за помощью.
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"Так, что-то я давненько не прокачивала свое тело танцами) кто-то посоветует школу/хореографа на индивидуальные занятия? Хилс не предлагать", - написала Ульянова в своем обращении к украинцам.
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