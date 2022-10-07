Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказала, что ее бесит после парочки бокалов вина.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка. Звезда решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменке удалось победить на проекте, но сразу после съемок пара разбежалась. Зато Даша стала довольно успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается не разочаровывать своих фанов в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Ульянова поделилась кадрами, где у нее были красные щеки.

"Бокал вина - красные щеки. Как я это не люблю", - написала звезда.

"Ну ладно, 2 бокала", - призналась на втором сторис Ульянова.

А до этого Даша разоткровенничалась о возможности родить ребенка, отвечая на вопрос фаната.

"Меня вообще удивляют такие вопросы, но я сама сказала "об откровенном". Поэтому, если откровенно - как Бог даст, но хотелось бы немного позже", - написала Даша.

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