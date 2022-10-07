Як повідомляє Politeka.net , кілька місяців українська співачка Оля Полякова жила з дітьми закордоном і всіляко розповідала, як вона підтримує свою країну та співала закордоном на благодійних концертах. Після повернення Ольга розпочата також виступати вдома та розповідати про себе частіше.

На цей раз Полякова поділилася кадрами із салону краси, куди ходить вже багато років і робить різні процедури для обличчя, щоб виглядати молодо та доглянуто. Ольга розповіла більш детально вже на прийомі:

"Так дорогі мої, я ось роблю лобий свій пікогенез, щоб бути здоровенькою молодою та свіжою. А ще я собі постріляла судини під носом, щоб не видно було", - висловилася Ольга.

Зазначимо, Полякова не вперше робить омолодження обличчя лазером. Метод полягає у термічному контрольованому впливі на окремі ділянки шкіри. У процесі відбувається прогрівання шкірних шарів за допомогою імпульсів, а ті своєю чергою провокують активний природний синтез колагену та еластину.

Одна процедура коштує від десяти тисяч гривень.

Також у своєму Instagram-stories співачка похвалилася врожаєм та засвітила обличчя без макіяжу.

"Ви пишете мені, що хочете більше якогось домашнього контенту, тому я зараз покажу вам свою тепличку, город", - сказала Оля Полякова на відео.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".