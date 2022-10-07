Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев украинская певица Оля Полякова жила с детьми заграницей и всячески рассказывала, как она поддерживает свою страну и пела заграницей на благотворительных концертах. После возвращения Ольга начата также выступать дома и рассказывать о себе чаще.

В этот раз Полякова поделилась кадрами из салона красоты, куда ходит уже много лет и делает различные процедуры для лица, чтобы выглядеть молодо и ухоженно. Ольга рассказала более детально уже на приеме:

"Так дорогие мои, я вот делаю лбимый свой пикогенезис, чтобы быть здоровенькой молодой и свежей. А еще я себе постреляла сосуды под носом, чтоб не видно было" - высказалась Ольга.

Отметим, Полякова не впервые делает омоложение лица лазером. Метод заключается в термическом контролируемом влиянии на отдельные участки кожи. В процессе происходит прогревание кожных слоев посредством импульсов, а те в свою очередь провоцируют активный природный синтез коллагена и эластина.

Одна процедура стоит от десяти тысяч гривен.

Также в своем Instagram-stories певица похвасталась урожаем и засветила лицо без макияжа.

"Вы пишете мне, что хотите больше какого-нибудь домашнего контента, поэтому я сейчас покажу вам свою тепличку, огород", — сказала Оля Полякова на видео.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".