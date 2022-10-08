Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, яка неприємність із нею сталася після виходу з дому.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Спортсменка кілька років тому вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося перемогти. Але стосунки пара не змогла побудувати і одразу розлучилася.

Натомість Ульянова розкрутила свій блог в Інстаграм і тепер слідкують за нею сотні тисяч фанатів. Нещодавно Даша навіть зізналася, що зараз блог – це єдиний її прибуток. А цього разу Ульянова розповіла, яка неприємність із нею сталася.

"Лише вийшла з дому", - написала Ульянова під фото.

Як можна побачити, у Даші з'явилася стрілка на колготках.

А до того Ульянова розповідала, як їй нова модель телефону.

"А тепер давайте по-чесному. Огляд звичайного користувача. Плюси: камера краща, але це не точно. Мінуси: нічого не змінилося. Але настрій став набагато кращим", - написала Даша в публікації.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" у сльозах зізналася, як її життя пішло навперейми.

А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" зізналася, як не може рухатись через хворобу

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" зізналася про хворобу, яку раніше ховала



