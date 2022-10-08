Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, какая неприятность с ней произошла после выхода из дома.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. Спортсменка несколько лет назад решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось победить. Но отношения пара не смогла построить и сразу же рассталась.

Зато Ульянова раскрутила свой блог в Инстаграм и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов. Недавно Даша даже призналась, что сейчас блог - это единственный ее доход. А в этот раз Ульянова рассказала, какая неприятность с ней произошла.

"Только вышла из дома", - написала Ульянова под фото.

Как можно заметить, у Даши появилась стрелка на колготках.

А до этого Ульянова рассказывала, как ей новая модель телефона.

"А теперь давайте по-честному. Обзор обычного пользователя. Плюсы: камера лучше, но это не точно. Минусы: ничего не изменилось. Но настроение стало намного лучше", - написала Даша в публикации.

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