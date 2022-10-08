Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український співак та лідер гурту "Океан Ельзи". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні із російськими окупаційними військами. Не забуває Вакарчук і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами своєю творчістю та особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла, що одну з вулиць у Львові перейменували.

"У Львові з'явилася вулиця імені Івана Вакарчука. Це велика честь для нашої родини!"

Ця затишна вулиця, що прямує до парку імені Івана Франка у напрямку Університету, є чудовою ілюстрацією характеру та вдачі мого Батька: бути чесним, відвертим, до кінця відданим своїй справі життя і водночас тихим і скромним", - написав Вакарчук.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Вітаю друже! Нехай пам'ять вашого роду назавжди в історії великого міста Лева", "Мрію прогулятися цією вулицею! Щастя вам, натхнення та удачі у всьому", "Привітання! Треба ще Святослава Вакарчука в Харкові", "Вітаю!!!! Повністю підтримую!!!!! Дякую за вашу працю, особливо Ізюм і Харків".

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