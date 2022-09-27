Так, артист посетил фронтовой город Бахмут Донецкой области. Вакарчук записал видеообращение на фоне огромным воронок от обстрелов и под звуки взрывов вражеской артиллерии. Видео артист разместил на своей странице в Инстаграм.
По словам Вакарчука, Бахмут стал символом украинского сопротивления. Город стоит, он не сломлен.
«Вы видите ссади меня воронки, звуки, взрывы. Мы освободили Харьковщину, освободим и Донбасс, Запорожье, Херсонщину и конечно же Крым. Все постепенно, но уверенно. Победа будет за нами. Слава Украине», - заявил лидер группы "Океан Эльзы".
Украины в комментариях под видео назвали Святослава Вакарчука бесстрашным человеком и пожелали беречь себя.
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«Слава ВСУ, победа за нами»,
«Вы бесстрашный»,
«Берегите себя», - пишут в сети.