Так, артист посетил фронтовой город Бахмут Донецкой области. Вакарчук записал видеообращение на фоне огромным воронок от обстрелов и под звуки взрывов вражеской артиллерии. Видео артист разместил на своей странице в Инстаграм.

По словам Вакарчука, Бахмут стал символом украинского сопротивления. Город стоит, он не сломлен.

«Вы видите ссади меня воронки, звуки, взрывы. Мы освободили Харьковщину, освободим и Донбасс, Запорожье, Херсонщину и конечно же Крым. Все постепенно, но уверенно. Победа будет за нами. Слава Украине», - заявил лидер группы "Океан Эльзы".

Украины в комментариях под видео назвали Святослава Вакарчука бесстрашным человеком и пожелали беречь себя.

«Слава ВСУ, победа за нами»,

«Вы бесстрашный»,

«Берегите себя», - пишут в сети.