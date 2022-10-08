Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками. Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где активно делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказал, что одну из улиц во Львове переименовали.

"Во Львове появилась улица имени Ивана Вакарчука. Это большая честь для нашей семьи!

Эта уютная улица, направляющаяся в парк имени Ивана Франко в направлении Университета, является прекрасной иллюстрацией характера и нрава моего Отца: быть честным, откровенным, до конца преданным своему делу жизни и одновременно тихим и скромным", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю друг! Пусть память вашего рода навечно в истории большого города Льва", "Мечтаю прогуляться по этой улице! Счастья вам, вдохновения и удачи во всем", "Поздравления! Надо еще Святослава Вакарчука в Харькове", "Приветствую!!!! Полностью поддерживаю!!!!! Спасибо за ваш труд, особенно Изюм и Харьков"

Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" восхитил бесстрашием, побывав под носом у оккупантов

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