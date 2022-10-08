Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Андраде показала стильний образ у шкіряному костюмі і вирішила розповісти, чим Україна краща за інші країни.
"Де б я не була, наші фахівці найкращі!
Б'юті сфера – ван лав", - написала Мішель у публікації.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Мобілізовані зникають безвісти і тисячами хочуть здатися в полон: несподівані подробиці
Меркель публічно підіграла загрозам путіна: "Рекомендується серйозно ставитись"
Чмерковський із "Танців зі зірками" вразив кадрами, як схудла його мама: мінус 36 кг за чотири місяці
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вау, ти ляля", "Що за лялечка", "Як забрати цю дитину собі", "Богиня", "Де б Ви Мішель не була, краса Ваша перевищує яскравість сонця", "Гаряча, як наступ ЗСУ", "Мішель тобі не потрібно ніяких фахівців, ти від природи прекрасна і намагайся зберегти природну красу.
Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" вразила новою зовнішністю, фото
А ще Politeka повідомляла, що зірку "Орел і Решка" Андраде зацілували перед мікрофоном: висунула мову від задоволення
Також Politeka писала, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію