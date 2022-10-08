Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Андраде показала стильний образ у шкіряному костюмі і вирішила розповісти, чим Україна краща за інші країни.

"Де б я не була, наші фахівці найкращі!

Б'юті сфера – ван лав", - написала Мішель у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вау, ти ляля", "Що за лялечка", "Як забрати цю дитину собі", "Богиня", "Де б Ви Мішель не була, краса Ваша перевищує яскравість сонця", "Гаряча, як наступ ЗСУ", "Мішель тобі не потрібно ніяких фахівців, ти від природи прекрасна і намагайся зберегти природну красу.

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