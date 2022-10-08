Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала ведущей "Орел и Решка". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Андраде показала стильный образ в кожаном костюме и решила рассказать, чем Украина лучше остальных стран.

"Где бы я ни была, наши специалисты лучшие!

Бьюти сфера – ван лав", - написала Мишель в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, ты ляля", "Что за куколка", "Как забрать эту малышку себе", "Богиня", "Где бы Вы Мишель не была, красота Ваша превышает яркость солнца", "Горячая, как наступление ВСУ", "Мишель тебе ни нужно никаких специалистов, ты от природы прекрасна и старайся сохранить природную красоту. И не только внешне ты красива но и душа красива твоя доброта, открытость".

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" впечатлила новой внешностью, фото

А еще Politeka сообщала, что звезду "Орел и Решка" Андраде зацеловали перед микрофоном: высунула язык от удовольствия

Также Politeka писала, что Мишель Андраде призналась, почему ушла от Потапа, и вызвала бурную реакцию



