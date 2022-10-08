Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Країна У", а також "Одного разу під Полтавою", і є зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому встигла народити доньку Лізу. Малятко вже тішить талантами своїх батьків, а цього року пішла до другого класу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дружина Ткача вирішила показати Лізу, яка вихвалялася своїми вміннями на гімнастичних полотнах. Дівчинка висіла кісками вниз і сміялася.

Після цього Вікторія поділилася відео, де Ліза знімала себе від першої особи, перебуваючи вниз головою.

"Політ нормальний...", - підписала кадри дружина Ткача.

Після цього Вікторія показала, як дочка одягла куртку навкруги.

"Ой, чує моє серце, що в когось сідниці будуть биті. Мені так бабуся завжди говорила. коли я навиворіт щось одягала", - зазначила мама Лізи.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадром з донькою, що підросла.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як відривається маленька Ліза перед школою, приголомшивши недитячими рухами.

Також Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" зворушив кадрами з маленькою донечкою і давши їй обіцянку



