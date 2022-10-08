Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Країна У", а также "Одного разу під Полтавою", и является звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему успела родить дочь Лизу. Малышка уже радует талантами своих родителей, а в этом году пошла во второй класс. Виктория, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз жена Ткача решила показать Лизу, которая хвасталась своими умениями на гимнастических полотнах. Девочка висела косичками вниз и смеялась.

После этого Виктория поделилась видео, где Лиза снимала себя от первого лица, находясь головой вниз.

"Полет нормальный...", - подписала кадры жена Ткача.

После этого Виктория показала, как дочь надела куртку наизнанку.

"Ой, чует мое сердце, что в кого-то ягодицы будут биты. Мне так бабушка всегда говорила. когда я наизнанку что-то надевала", - отметила мама Лизы.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадром с подросшей дочкой

А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, как отрывается маленькая Лиза перед школой, ошарашив недетскими движениями

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" растрогал кадрами с маленькой доченькой и дав ей обещание



