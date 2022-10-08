Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український мандрівник та зірка "Світу навиворіт". Зірка зараз перебуває в Україні та робить зйомки у звільнених містах ЗСУ. Також Дмитро продав свій спорткар, щоб купити українським захисникам пікапи. Не забуває Комаров і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка розповіла про серйозне.

"У зв'язку з прямими загрозами уряду Росії про можливе застосування ядерної зброї, ми випускаємо спеціальний цикл відео з Хіросіми, з розширеними інтерв'ю. З питаннями та відповідями, яких ще не було в ефірі. Спогади людей, які дивом вижили після вибуху ядерної бомби. Перша частина вже на YouTube каналі #світ навиворіт. Посилання в шапці профілю та в сториз", - написав Дмитро.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Я дивилася першу версію і вона вселяла надію, що можна вижити. Дякую подивлюся ще й розширене інтерв'ю", "Дякую, Дімо, нехай це не станеться ніколи".

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