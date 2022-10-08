Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский путешественник и звезда "Мира наизнанку". Звезда сейчас находится в Украине и делает съемки в освобожденных городах ВСУ. А также Дмитрий продал свой спорткар, чтобы купить украинским защитникам пикапы. Не забывает Комаров и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда рассказал о серьезном.
"В связи с прямыми угрозами правительства рф о возможном применении ядерного оружия, мы выпускаем специальный цикл видео из Хиросимы, с расширенными интервью. С вопросами и ответами, которых ещё не было в эфире. Воспоминания людей, которые чудом выжили после взрыва ядерной бомбы. Первая часть уже на YouTube канале #мир наизнанку. Ссылка в шапке профиля и в сториз", - написал Дмитрий.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Я смотрела первую версию и она внушила надежду, что можно выжить. Спасибо посмотрю еще и расширенное интервью", "Спасибо, Дима, пусть это не случится никогда".
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