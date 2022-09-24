Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко - известная украинская модель, которая стала "Мисс Украина 2016". Также знаменитость замужем за популярным украинским телеведущим Дмитрием Комаровым, который знаменит по шоу "Мир наизнанку". Кучеренко, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российской оккупацией. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз знаменитость поделилась фотографией, где позировала в патриотическом платье.
"Присоединяйтесь к нашей предматчевой студии. Важный матч Армения - Украина. Будут ли сделаны выводы после поражения в Шотландии и насколько опасная для нашей сборной сегодня сборная Армении?", - написала Александра в сторис, подогревая интерес к матчу Лиги наций.
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