Співак Віталій Козловський, який втрапив у скандал після отримання ордена від президента, намагається реабілітуватися.

Ще напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Пізніше співачка Анжеліка Рудницька назвала таке рішення "плювком в обличчя українському народу" та нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в москві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист показав ефектне відео з виступу для українських захисників, де компанію йому склали зірки "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна та Анастасія Оруджова, співачка ROXOLANA, акторка Аліна Блажкевич.

"Викладаю це відео з черговим виступом для наших воїнів для того, щоб показати, які наші хлопці з дівчатами непохитні та вміють жити тут і зараз, незважаючи на те, що дивляться війні в самі очі. В її жахливі очі! Які ж вони сміливі та справжні! Пишаюсь ними та вдячний долі, що маю честь і можливість виказати їм свою любов і шану", — пише Козловський.

Співак також зізнався, що зараз його робота, його виступи не приносять йому заробітку.

"Я нарешті багато чого усвідомив… Маю стійку непохитну позицію. І я вдячний усім людям за тепло та любов, таку необхідну зараз❤️Ми не знаємо, що станеться з нами завтра, але щодня дякуємо Богу за можливість жити в нашій Україні✊🏼", — додав Віталій.

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