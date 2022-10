Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Тацні з зірками". А минулого року зірка працювала хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті. А після початку війни Ілона з дітьми поїхала до Італії, де перебувала якийсь час, а потім повернулася назад в Україну до чоловіка. Зірка зізнавалася, що в неї дуже ревниве подружжя. Не забуває Гвоздєва і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Гвоздєва показала відео, де була у сукні. Оператор "пройшовся" камерою від ніжки до голови, що звисала з тула, показуючи кожен вигин танцівниці.

"Коли до 30 років доводить що доросла, після 30 - що ще молода", - підписала зірка відео, а також зазначила, що в ролику грала мелодія "call out my name sped up - xxtristanxo".

Фанати поставили десятки лайків та написали коментар: "Шикарне відео".

