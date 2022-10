Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Тацні з зірками". А в прошлом году звезда работала хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте. А после начала войны Илона с детьми уехала в Италию, где находилась некоторое время, а после вернулась обратно в Украину к мужу. Звезда признавалась, что у нее очень ревнивых супруг. Не забывает Гвоздева и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Гвоздева показала видео, где была в платье. Оператор "прошелся" камерой от ножки до головы, которая свисала со тула, показывая каждый изгиб танцовщицы.

"Когда к 30 годам доказываешь что взрослая, после 30 - что еще молодая", - подписала звезда видео, а также отметила, что в ролике играла мелодия "call out my name sped up - xxtristanxo".

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий: "Шикарное видео".

