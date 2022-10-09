Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу, яка нещодавно відсвяткувала день народження. Маша ж виросла справжньою копією зірки і пішла стопами мами, ставши співачкою. А цього року зірка вступила до Лондона, хоча спочатку мріяла про США. Також Маша активно веде блоги у різних соцмережах, де розважає українців кумедними відео. Не забуває донька Полякової і про ТікТок, де цього разу запостила радісну новину.

"З доброго ранку, українці", - написала Маша, відсилаючи до вибуху на кримському мосту.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та не, не горить, то фейк", "Шолом", "Це зробило мій день", "Розумничка", "А що в Києві злякалися?", "Привітання для путіна".

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової після тривалої відсутності раптово з'явилася .

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