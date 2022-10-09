Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое детей - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса, которая недавно отпраздновала день рождения. Маша же выросла настоящей копией звезды и пошла по стопам мамы, став певицей. А в этом году звезда поступила учится в Лондон, хотя изначально мечтала о США. Также Маша активно ведет блоги в разных соцсетях, где развлекает украинцев смешными видео. Не забывает дочь Поляковой и об ТикТок, где в этот раз запостила радостную новость.
"С добрым утром, украинцы", - написала Маша, отсылая к взрыву на крымском мосту.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Та не, не горит, то фейк", "Шлем", "Это сделало мой день", "Умничка", "А что в Киеве испугались?", "Поздравления для путина".
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Напомним, 17-летняя дочь Поляковой после длительного отсутствия внезапно объявилась
А еще Politeka писала, что дочь Поляковой рассказала о сложнейшем периоде, но нарвалась на критику
Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой выбрала будущую профессию, гордая мама рассказала детали