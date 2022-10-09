Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою, але співачка нещодавно пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та виступає на благодійних концертах. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу знаменитість поділився жартом про кримський міст, який напередодні вибухнув.
Якщо українцям сподобався гумор, то росіяни не всі залишилися задоволеними жартом, а дехто вирішив своє невдоволення залишити в директ артисту.
"***** ти, над горем людей смієшся, ****** ******", - написала фоловерка Володимиру.
"Ой", - лаконічно прокоментував потік свідомості Наталії, яка написала йому директ.
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А до цього зірка запостила легендарне відео з чоловіком із Краснодарського краю, коментуючи пожежу на кримському мосту.
"Чоловік із Краснодарського краю дав перший коментар. Справа з підпалом кримського мосту", - написав Дантес.
Нагадаємо, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і ухвалив важливе рішення
А ще Politeka повідомляла, що нову кохану Дантеса Кацуріна розкритикували за недбалий вигляд.
Також Politeka писала, що Дантес перетворився на модель та знявся у незвичайній фотосесії.