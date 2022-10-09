Певец Владимир Дантес не стал молчать, когда его раскритиковали россияне, которые написали в директ.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой, но певица не так давно ушла к другу семьи - Михаилу Кацурину. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и выступает на благотворительных концертах. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз знаменитость поделился шуткой о крымском мосту, который накануне взорвался.

Если украинцам понравился юмор, то россияне не все остались довольны шуткой, а некоторые решили свое недовольство оставить в директ артисту.

"***** ты, над горем людей смеешься, ****** ******", - написала фолловерка Владимиру.

"Ой", - лаконично прокомментировал поток сознания Натальи, которая написала ему в директ.

А до этого звезда запостил легендарное видео с мужчиной из Краснодарского края, комментируя пожар на крымском мосту.

"Мужчина из Краснодарского края дал первый комментарий. Дело с поджогом крымского моста", - написал Дантес.

Напомним, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение

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