Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже 63 роки, вона продовжує працювати, веде активний спосіб життя і любить ділитися різними історіями про себе. Також артистка звертає увагу на те, як живуть її шанувальники та люди довкола.

Цього разу Шерон без косметики та яскравих образів вирішила поспілкуватися з аудиторією та розповіла про один випадок, цитуючи найважливіше з аркуша, це стосувалося незвичайного кольору індиго та спостережень самих фанатів.

У мережі були вражені почутим і звернули увагу і на саму Стоун:

«Я цього не знав. Дякую, що поділилися, і дякую, що завжди кажіть своїм голосом.💙💙; Дуже цікаві факти та історія про цей колір; Так сумно це чути, це жахливо. Дякую, що поділилися Шерон Стоун 😢; ❤️Говорити правду про історію не критично. Йдеться про освіту, яка допоможе нам зрозуміти, куди нам усім треба йти; Дуже красива дама; Красиво всередині та зовні» - пишуть у мережі.

В Інстаграм Шерон ділиться не лише глянсовими кадрами, а й особистими відео та фото, підкорюючи аудиторію. На цей раз відео з домашнім улюбленцем розчулило мережу. Стоун не тільки не приховувала себе справжню, а й показала, як відпочиває вечорами у ліжку та веселиться з вихованцем.

Посміявшись, артистка не приховувала свої зморшки і вважала за краще бути справжньою.

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