Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже 63 года, она продолжает работать, ведет активный образ жизни и любит делиться разными историями о себе. Также артистка обращает внимание на то, как живут ее поклонники и люди вокруг.

В этот раз Шэрон без косметики и ярких образов решила пообщаться с аудиторией и рассказала о об одном случае, цитируя самое важное с листа, это касалось необычного цвета индиго и наблюдений самих фанатов.

В сети были потрясены услышанным и обратили внимание и на саму Стоун:

«Я этого не знал. Спасибо, что поделились, и спасибо, что всегда говорите своим голосом.💙💙; Очень интересные факты и история об этом цвете; Так грустно слышать это, это ужасно. Спасибо, что поделились Шэрон Стоун 😢; ❤️Говорить правду об истории не критично. Речь идет об образовании, которое поможет нам понять, куда нам всем нужно идти; Очень красивая дама; Красиво внутри и снаружи» - пишут в сети.

В Инстаграм Шэрон делится не только глянцевыми кадрами, но и личными видео и фото, покоряя аудиторию. В этот раз видео с домашним любимцем умилило сеть. Стоун не только не скрывала себя настоящую, но и показала, как отдыхает по вечерам в постели и веселится с питомцем.

Посмеявшись, артистка не скрывала свои морщинки и предпочла быть настоящей.

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