Телеведучий продовжує цикл докладних, невиданих раніше частин матеріалу та інтерв'ю зі свідками ядерного удару по Японії в 1945 році, яким вдалося вижити. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Комаров анонсував третій випуск, присвячений цій темі.

"Фукахорі Джоджі з Нагасакі втратив усю родину. Чудом вижив. Його близькі, які не померли від самого вибуху, буквально за лічені дні "згоряли" від дії радіації. Жахливі подробиці. Ніхто тоді не розумів, що сталося, як лікуватися. Через десятиліття чоловік вже може проаналізувати події та чітко сформулювати, як вижити при ядерному ударі", - переказав Дмитро історію героя.

Ведучий "Світ навиворіт" також пояснив, навіщо саме зараз випускає такі відео.

"Це не нагнітання. Це не залякування. Це історія та унікальні свідчення людей, які особисто пережили ядерний вибух. Це має почути кожен. І дай Боже, щоб ніхто з нас з вами ніколи не зіткнувся з цим у реальності", - наголосив Комаров.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучого: "Не можна допустити подібного", " Господи, не допусти будь ласка 🙏 Дуже страшно, нестерпно болісно жити в постійному страху😔 Невже життя людини зараз нічого не варте? Як ми до цього дійшли?".

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