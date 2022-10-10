Черговий терористичний акт з боку країни-агресора зачепив кожного українця - не став винятком і Юрій Горбунов.

Як повідомляє Politeka.net, російські військові вранці 10 жовтня атакують майже всі українські області ракетами. Українські зірки закликають не панікувати, берегтися та пам'ятати про допомогу одна одній.

На своїй сторінці в Instagram український телеведучий Юрій Горбунов також не зміг залишитись осторонь і відреагував на ракетний обстріл окупантів.

Черговий терористичний акт з боку країни-агресора зачепив кожного українця, який їхав на роботу чи йшов навчатися. Український телеведучий звернувся до своїх передплатників і постарався вселити у них впевненість, що все буде гаразд і ми вистоємо.

"Цілком недобрий ранок у Києві та по всій Україні!! Тварини можуть тільки ось так підло помститися! Бережіть себе! Будьте всі в укритті! І не падаємо духом!! Ми переможемо!! Ми це переживемо!!", - написав Юрій Горбунов.

Він також опублікував фото з наслідками обстрілу та показав руйнування.

Українці у коментарях ділилися емоціями, а багато хто ледве підбирав слова, щоб описати все, що думають про росіян.

"Сволота тупорила", "Жах який, тримайтеся рідненькі .... Ми все одно переможемо ... Слава Україні, Слава ЗСУ, Слава Героям", "Кацапи щоб ви видихли всі", "Ці гніди за все заплатять!", "Тупі орки свою лють виливають, своє безсилля демонструють", - писали у коментарях під постом Юрія Горбунова.

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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