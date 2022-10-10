Очередной террористический акт со стороны страны-агрессора задел каждого украинца - не стал исключением и Юри Горбунов.

Как сообщает Politeka.net, российские военные утром 10 октября атакуют почти все украинские области ракетами. Украинские звезды призывают не паниковать, беречься и помнить о помощи друг другу.

На своей странице в Instagram украинский телеведущий Юрий Горбунов также не смог остаться в стороне и отреагировал на ракетный обстрел оккупантов.

Очередной террористический акт со стороны страны-агрессора задел каждого украинца, который ехал на работу или шел учиться. Украинский телеведущий обратился к своим подписчикам и постарался вселить в них уверенность, что все будет хорошо и мы выстоим.

"Совершенно недоброе утро в Киеве и по всей Украине!! Животные могут только вот так подло мстить! Берегите себя! Будьте все в укрытии! И не падаем духом!! Мы победим!! Мы это переживем!!", - написал Юрий Горбунов.

Он также опубликовал фото с последствиями обстрела и показал разрушения.

Украинцы в комментариях делились эмоциями, а многие едва подбирали слова, чтобы описать все, что думают о россиянах.

"Сволота тупорылая", "Ужас какой, держитесь родненьки….Мы все равно победим… Слава Украине, Слава ВСУ, Слава Героям", "Кацапы чтобы вы выдохли все", "Эти гниды за все заплатят!", "Тупые орки свою ярость выливают, свое бессилие демонстрируют", - писали в комментариях под постом Юрия Горбунова.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.