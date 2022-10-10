Там Могилевську зустріли буквально з розкритими обіймами. Люди, що чекали на закінчення повітряної тривоги, підходили до артистки, щоб її обійняти і висловити свою любов.

Співачка, не розгубившись і бажаючи підбадьорити киян, заспівала легендарну "Ой у лузі червона калина". Деякі з присутніх навіть розплакалися.

Також співачка ходила вагонами та пригощала пасажирів солодкими презентами.

Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Наталія Могилевська залишилася в Києві і під час повітряних тривог спускається в метро, ​​щоб підтримати людей, які ховаються там від ворожих ракетних та авіаударів.

"Моє життя змінилося, я готувала два концерти у Києві та величезний тур. Натомість я співаю в метро з людьми. Вони в паніці, і я в паніці. Я навіть не знаю, хто кого більше підтримує – я чи вони мене", - зізнавалася раніше Могилевська.

За її словами, вона прокинулася 24 лютого від обстрілу і "так і не засинала більше".

Додамо, зараз відомо про п'ятьох загиблих внаслідок ракетних острілів Києва вранці 10 жовтня. 47 людей отримали поранення.

Також нагадаємо, що Андрій Данилко пояснив, чому російські зірки мовчать.

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