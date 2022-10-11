Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома модель та актриса, яка вже не так часто з'являється на публіці і намагається не говорити про себе. Проте Моніка активно підтримує починання своєї доньки та радіє кожному її успіху.

Діва Кассель - дочка Венсана Касселя та Моніки Беллуччі, дівчинка після першого ж виходу у світ отримала кілька пропозицій до співпраці з модними будинками. Часто вона також знімається для популярного глянцю.

Цього разу Діва підкорила цікавим чином під час зйомок для Glass: у чорній сукні з імітацією корсета з нашивками та досить значним вирізом у зоні декольте дівчина виглядала незрівнянно.

«Дуже гарна дівчинка; вся у маму, просто принцеса; дуже йде цей колір; можна не приховувати, що ви у маму; Моніці пощастило; передала найкращі гени» - пишуть у мережі.

Також Діва продовжує з'являтися на найкращих показах у Парижі та Мілані. Нещодавно Кассель також встигла взяти участь у новій рекламній зйомці, чим привернула до себе увагу.

Цього разу Діва знялася для журналу Vogue у Туреччині, чим і похвалилася одразу її мама.

Нагадаємо, 57-річна Беллуччі з дорогими прикрасами сміливо показала, чому нею захоплюються.

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