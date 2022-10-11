Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая уже не так часто появляется на публике и старается не говорить о себе. Тем не менее Моника активно поддерживает начинания своей дочери и радуется каждому ее успеху.

Дева Кассель - дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, девочка после первого же выхода в свет получила несколько предложений к сотрудничеству с модными домами. Нередко она также снимается для популярного глянца.

В этот раз Дева покорила интересным образом во время съемок для Glass: в черном платье с имитацией корсета с нашивками и довольно внушительным вырезом в зоне декольте девушка выглядела бесподобно.

«Очень красивая девочка; вся в маму, просто принцесса; очень идет этот цвет; можно не скрывать, что вы вся в маму; Монике повезло; передала лучшие гены» - пишут в сети.

Также Дева продолжает появляться на лучших показах в Париже и Милане. Недавно Кассель также успева поучаствовать в новой рекламной съемке, чем привлекла к себе внимание.

В этот раз Дева снялась для журнала Vogue в Турции, чем и похвалилась сразу ее мама.

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