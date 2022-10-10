Крім того, Анна Кошмал зізналася, що після повідомлення її сторінку почали атакувати російські боти.

Як повідомляє Politeka.net , у понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах. Росіяни одразу почали писати, що це помста за Кримський міст.

Українська актриса та зірка серіалу "Сваті" Ганна Кошмал поставила на місце жителів росії, опублікувавши пост у Instagram-stories .

Зокрема, артистка вирішила пояснити різницю між тим часом, коли українці радіють руйнуванню безлюдного Кримського мосту, а росіяни тим часом радіють убивству українців за допомогою російських ракет.

"Радіти зруйнованому Кримському мосту, через який їде 75% ворожої техніки і несе смерть, і при руйнуванні якого не було людей - ЦЕ ОК!!! Радіти прильотам на дитячих майданчиках, музеях, центрах міста в час пік, де багато людей - ЦЕ ХВОРОБА, росіяни! Хто ви ті, хто зловтішається? Місця за вами в пеклі вже заброньовані", - пояснила Анна Кошмал.

Крім того, Анна Кошмал зізналася, що після повідомлення її сторінку почали атакувати російські боти. Вона попросила користувачів мережі допомогти її сторінці та ставити реакції та лайки під її постами у Instagram, щоб не допустити бана її блогу.

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