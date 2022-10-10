Кроме того, Анна Кошмал призналась, что после этого сообщения ее страницу начали атаковать российские боты.

Как сообщает Politeka.net, в понедельник, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Львове и других городах. Россияне сразу начали писать, что это месть за Крымский мост.

Украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал поставила на место жителей россии, опубликовав пост в Instagram-stories.

В частности, артистка решила пояснить разницу между тем, когда украинцы радуются разрушению безлюдного Крымского моста, а россияне тем временем радуются убийству украинцев с помощью российских ракет.

"Радоваться разрушенному Крымскому мосту, через который едет 75% вражеской техники и несет смерть, и при разрушении которого не было людей - ЭТО ОК!!! Радоваться прилетам на детских площадках, музеях, центрах города в час пик, где много людей - ЭТО БОЛЕЗНЬ, россияне!!! Кто вы те, кто злорадствует? Места за вами в аду уже забронированы", - пояснила Анна Кошмал.

Кроме того, Анна Кошмал призналась, что после этого сообщения ее страницу начали атаковать российские боты. Она попросила пользоватлей сети помочь ее странице и ставить реакции и лайки под ее постами в Instagram, чтобы не допустить бана ее блога.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.