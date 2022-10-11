Співак Святослав Вакарчук поділився фото, де був на пішохідному скляному мості у Києві, куди потрапили російські окупанти ракетою.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український співак, який є лідером гурту "Океан Ельзи". Зірка після 24 лютого пішла у військкомат, звідки його відправили давати концерти та допомагати Україні. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Вакарчук зробив селфі на мосту, до якого потрапили російські окупанти у Києві.

"Ніхто і ніколи не зруйнує міст між серцями та душами українців!", - написав Вакарчук під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Святославе, Ви неймовірні) спасибі за витримку та підтримку! Ми-Українці!!!! Непереможні!!!", "Ви дуже виснажені, бережете себе", "Дякую Вам, Святославе! Ви так нас підтримуєте та надихаєте!" Залишайтесь у безпеці та будьте сильними! Моє серце з Україною, і я знаю, що ви не будете переможені", "Дякую тобі велике. Ти кращий. Ти поза категоріями і поза часом".

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