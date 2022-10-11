Певец Святослав Вакарчук поделился фото, где был на пешеходном стеклянном мосту в Киеве, куда попали российские оккупанты ракетой.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является лидером группы "Океан Эльзы". Звезда после 24 февраля пошел в военкомат, откуда его отправили давать концерты и помогать Украине. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Вакарчук сделал селфи на мосту, в который попали российские оккупанты в Киеве.

"Никто и никогда не разрушит мост между сердцами и душами украинцев!", - написал Вакарчук под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Святослав, Вы невероятны) спасибо за выдержку и поддержку! Мы-Украинцы!!!! Непобедимы!!!", "Вы очень истощены, бережете себя", "Спасибо Вам, Святослав! Вы так нас поддерживаете и вдохновляете!", "Оставайтесь в безопасности и будьте сильными! Мое сердце с Украиной, и я знаю, что вы не будете побеждены", "Спасибо тебе большое. Ты лучший. Ты вне категорий и вне времени".

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" "захватил" дух мощнейшими кадрами

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