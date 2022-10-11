Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. А після 24 лютого Ольга жила довгий час у Празі з дочкою, після чого нещодавно переїхала до Парижа. Мартинівська активно допомагає Україні, організовуючи благодійні вечері та пише книгу про українську кухню. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу зірка поділилася фото, де дочка Віра посміхалася і показувала молочні зуби, що випали. Як виявилось, дочці Ольги знадобилася допомога стоматолога.

"Париж, хто знає українського дитячого стоматолога? Підкажіть, прошу. Нам важливо, щоб говорив українською, бо до іноземних уже не йде Віра, був поганий досвід, тепер не можу умовити", - зізналася Ольга у сторіс.

Нагадаємо, дочка Мартиновської з "Майстер Шеф" вразила надзвичайною подібністю до мами, яскраві кадри.

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