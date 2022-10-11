Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. А после 24 февраля Ольга жила долгое время в Праге с дочерью, после чего недавно переехала в Париж. Мартыновская активно помогает Украине, организовывая благотворительные ужины и пишет книгу об украинской кухне. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз звезда поделилась фото, где дочь Вера улыбалась и показывала выпавшие молочные зубы. Как оказалось, дочери Ольги понадобилась помощь стоматолога.

"Париж, кто знает украинского детского стоматолога? Подскажите, прошу. Нам важно, чтобы говорил на украинском, ибо к иностранным уже не идет Вера, был плохой опыт, теперь не могу уговорить", - призналась Ольга в сторис.

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