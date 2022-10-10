Під постом Слави Дьоміна, користувачі мережі висловили свою впевненість у тому, що росіяни заплатять за всі злочини.

Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Українські зірки палають від люті через цинічний обстріл своєї країни та загибель земляків. Відомі українці називають це актом тероризму.

Тим часом відомий український телеведучий Слава Дьомін показав у Instagram фото, зроблене за 10 хвилин до прильоту ракети до центру Києва.

Український ведучий Слава Дьомін перебував у Києві на момент прильоту. Він із колегами знаходився в офісі і дуже добре чув прильоти, бо ті пролунали недалеко від місця їхньої роботи.

"Цю фотографію було зроблено за 10 хвилин до першого прильоту до центру Києва. Прильоти були за 200 метрів від нашого офісу! Ми дуже добре їх чули. Ми – українці! І нас не зламати! А ці кацапи отримали прокляття на всю свою націю на кілька поколінь вперед! Поки що вони цього ще не розуміють. Але все попереду", – написав ведучий Слава Дьомін.

Під постом Слави Дьоміна користувачі мережі висловили свою впевненість у тому, що росіяни заплатять за всі злочини, які творить їхня армія в Україні. Крім того, вони впевнені, що санкції та ізоляція доб'ють російську економіку остаточно.

"Україна буде процвітати, а ті сусіди існувати і подихати", "Вони тільки вміють руйнувати, і сидіти з язиком у дупі", "Правда буде за нами!", "Світло правди знищить ту гнилу, паскудну, безглузду русню ", - писали у коментарях.

Нагадавши, Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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