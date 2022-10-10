Под постом Славы Демина, пользователи сети высказали свою уверенность в том, что россияне заплатят за все преступления.

Как сообщает Politeka.net, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Украинские звезды пылают от ярости из-за циничного обстрела своей страны и гибели земляков. Известные украинцы называют это актом терроризма.

Тем временем известный украинский телеведущий Слава Демин показал в Instagram фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты в центр Киева.

Украинский ведущий Слава Демин находился в Киеве на момент прилета. Он с коллегами находился в офисе и очень хорошо слышал прилеты, потому что те раздались недалеко от места их работы.

"Эта фотография была сделана за 10 минут до первого прилета в центр Киева. Прилеты были в 200 метрах от нашего офиса! Мы очень хорошо их слышали. Мы – украинцы! И нас не сломить! А эти кацапы получили проклятие на всю свою нацию на несколько поколений вперед! Пока они этого еще не понимают. Но все впереди", – написал ведущий Слава Демин.

Под постом Славы Демина, пользователи сети высказали свою уверенность в том, что россияне заплатят за все преступления, которые творит их армия в Украине. Кроме того, они уверены, что санкции и изоляция добъют российскую экономику окончательно.

"Украина будет процветать,а те соседи существовать и подыхать", "Они только умеют разрушать, и сидеть с языком в жопе ", "Правда будет за нами!", "Свет правды уничтожит ту гнилую, паскудную, нелепую русню", - писали в комментариях.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.