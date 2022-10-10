Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Блогерка після 24 лютого плела сітки для військових, а останнім часом перебувала в Італії. Як виявилося, Юля повернулася до України напередодні обстрілів і була у Києві, коли ракети летіли містом. Зірка записала новий сторіс в Інстаграм, розповівши подробиці.

"Вчора тільки приїхали до Києва. Заселилися у квартиру, яка знаходиться за 400-500 метрів від падіння сьогодні обломків ракет", - написала Юлія.

"Ситуація така. Приїхали ми вчора до Києва, заселилися в квартиру, яку зняли в центрі, і сьогодні о 8-й ранку вже прокинулися від того, що лунали вибухи. Вибухи буквально 400 метрів від того місця, де ми винайняли квартиру, щоб ви розуміли. Це просто пипець якийсь, приїхали називається", - поділилася Бельченко.

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