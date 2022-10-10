Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Блогерка после 24 февраля плела сети для военных, а в последнее время находилась в Италии. Как оказалось, Юля вернулась в Украину накануне обстрелов и была в Киеве, когда ракеты летели по городу. Звезда записала новый сторис в Инстаграм, рассказав подробности.

"Вчера только приехали в Киев. Заселились в квартиру, которая находится в 400-500 метрах от падения сегодня уламков ракет", - написала Юлия.

"Ситуация такая. Приехали мі вчера в Киев, заселились в квартиру, которую сняли в центре, и сегодня в 8 утра уже проснулись от того, что звучали взрывы. Взрывы буквально 400 метров от того места, где мы сняли квартиру, чтобы вы понимали. Это просто пипец какой-то, приехали называется", - поделилась Бельченко.

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