Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось дойти до финала, но там она победу упустила, а главный герой выбрал Анну Богдан победительнице. Несмотря на неудачу Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Юлия поделилась фотографией, где позировала вместе со своим возлюбленным. Блогерка улыбнулась, прижавшись к молодому человеку.
"Поддержка", - написала наа сторис звезда.
Сообщалось, что Юлия рассказала о празднике.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Героиня обороны Мариуполя родила ребенка: первое фото
Анна Ризадинова после проблем за границей обратилась к украинцам: "Давайте честно, для каждого..."
По центру Одессы ударили дронами-камикадзе, идет спасательная операция: подробности ЧП
Свадебная церемония Тринчер сорвана, невестна сквозь слезы сообщила детали: "Я не хочу, чтобы мне..."
"Сегодня 7 апреля – Великий церковный праздник Благовещения и мой День рождения
Праздник Благовещения – это день, когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила о зачатии Иисуса Христа, сына Божия.
Слово «Благовещение» означает хорошее радостное известие о том, что началось освобождение рода человеческого от греха и вечной смерти.
Единственное желание – скорее услышать радостное известие о конце войны и победе Украины", - написала звезда.
Напомним, нескромная Юля "Зайка" из "Холостяка" в алом пиджаке обратилась к поклонникам
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" расстегнула блузу, лишив украинцев сна
Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" в экстра-мини устроила горячую съемку