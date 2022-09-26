Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось дойти до финала, но там она победу упустила, а главный герой выбрал Анну Богдан победительнице. Несмотря на неудачу Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Юлия поделилась фотографией, где позировала вместе со своим возлюбленным. Блогерка улыбнулась, прижавшись к молодому человеку.

"Поддержка", - написала наа сторис звезда.

Сообщалось, что Юлия рассказала о празднике.

"Сегодня 7 апреля – Великий церковный праздник Благовещения и мой День рождения

Праздник Благовещения – это день, когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила о зачатии Иисуса Христа, сына Божия.

Слово «Благовещение» означает хорошее радостное известие о том, что началось освобождение рода человеческого от греха и вечной смерти.

Единственное желание – скорее услышать радостное известие о конце войны и победе Украины", - написала звезда.

Напомним, нескромная Юля "Зайка" из "Холостяка" в алом пиджаке обратилась к поклонникам

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