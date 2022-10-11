Цього разу на своїй сторінці в Instagram повідомив, що пройшовся місцями ракетних атак столицею, і різко висловився про росіян.

"У всьому, що нас оточує, є правила. Озвучені та негласні. Навіть у злочинних угрупованнях є правила та принципи. Війна – не виняток, у ній є правила. Росія сьогодні їх порушувала, всі - озвучені та негласні. Війна має проходити на полі бою, в зоні бойових дій. Не справляючись у чесному бою, Росія винесла війну за поле бою і перенесла в мирні міста. Війна-війною, але до чого тут житлові квартали, дитячі майданчики, туристичні об'єкти, парки, офіси, прогулянкові зони?", - пише Комаров.

Ведучий на власні очі побачив, що рф обрала найбільш низький, нелюдський, ганебний спосіб ведення бою.

"Рашка, хочеш довести, що ти така велика і сильна країна? Так доведи у чесному бою – наприклад, під Харковом чи Херсоном. Слабо? На жаль, Росія не вміє чесно воювати, а здатна лише підло закидати мирні міста ракетами, вбивати і калічити звичайних людей, а у своїх новинах брехати і назвати це «військовими об'єктами». Ще вражає, що величезна частина населення Росії стала душевнохворою (і зараз доведе це в коментарях). Ану, росіяни, питання – чим вам не догодив дитячий майданчик у парку Шевченка? Який там військовий об'єкт знищено?", - додав Дмитро.

Комаров також підбив короткий підсумок про побачене.

"Так ось, які у мене почуття після побаченого за день? Головне - зневага. Я не поважаю вас, росіяни. Я зневажаю ваш уряд і армію. Я зневажаю кожного з вас, хто радий цій війні", - наголосив ведучий.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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