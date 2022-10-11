Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", зворушливо привітала маленького сина з днем народження.

Ілона та її чоловік Іван Хом’ячук уже 8 років у шлюбі. У них є старша донька Валерія, яка народилася в 2015 році, та маленький син Домінік, якому 11 жовтня виповнюється 2 рочки.

Цього разу на честь дня народження сина на своїй сторінці в Instagram танцюристка розмістила слайдшоу, у якому зібрала найзворушливіші сімейні фото.

"Сьогодні тобі два рочки. Більше за все я жалкую, що ти зараз змушений святкувати свій День народження під звуки тривог у підвалі, але ми обов’язково переможемо і все буде добре. Ти виростеш сильним, добрим, розумним хлопчиком і я буду пишатися тобою🙏Живи і даруй щастя нам з татом🤗", — написала Гвоздьова під відео.

Шанувальники зірки "Танців з зірками" в коментарях засипали зіркове сіймейство привітаннями:

"Не жалкуйте. Діти - це зараз наша втіха. В нього ще буде багато свят. Хай росте здоровеньким";

"Вже два роки! Як швидко плине час. Ніби ще вчора він танцював з мамою на танцях з зірками. Вітаю! Нехай радує вас своїм здоров'ям та успіхами. Мирного неба в нього над головою";

"Вітаю🥳хай росте здоровеньким та щасливим в майбутній незалежній країні. Мирного неба та перемоги нашій країні".

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