Илона и ее муж Иван Хомякчук уже 8 лет в браке. У них есть старшая дочь Валерия, родившаяся в 2015 году, и маленький сын Доминик, которому 11 октября исполняется 2 года.
В этот раз в честь дня рождения сына на своей странице в Instagram танцовщица разместила слайдшоу, в котором собрала самые трогательные семейные фото.
"Сегодня тебе два года. Больше всего я сожалею, что ты сейчас вынужден праздновать свой День рождения под звуки тревог в подвале, но мы обязательно победим и все будет хорошо. Ты вырастешь сильным, добрым, умным мальчиком и я буду гордиться тобой 🙏Живи и даруй счастье нам с папой🤗", - написала Гвоздева под видео.
Поклонники звезды "Танців з зірками" в комментариях засыпали звездное семейство поздравлениями:
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"Не жалейте. Дети - это сейчас наше утешение. У него еще будет много праздников. Пусть растет здоровеньким";
"Уже два года! Как быстро проходит время. Будто еще вчера он танцевал с мамой на танцах со звездами. Поздравляю! Пусть радует вас своим здоровьем и успехами. Мирного неба у него над головой";
"Поздравляю 🥳пусть растет здоровеньким и счастливым в будущей независимой стране. Мирного неба и победы нашей стране".
Напомним, Осадча поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.
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